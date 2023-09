Tout ce que vous devez savoir sur la Nvidia RTX 5080 à venir

À quoi ressemblera la prochaine génération de cartes graphiques ?

La Nvidia GeForce RTX 5080 ne devrait pas voir le jour avant quelques années, alors que la RTX 4090 est toujours d’actualité. Nvidia n’a pas officiellement annoncé la carte ou l’architecture de nouvelle génération sur laquelle elle sera construite, mais il y a quelques détails clés que nous avons glanés au cours des derniers mois.

Quel que soit le moment où elle apparaîtra, elle aura de grosses bottes à remplir. La GeForce RTX 4080 de Nvidia est l’une des meilleures cartes graphiques avec ses superbes performances, ses capacités de ray tracing et sa fonction DLSS 3 qui améliore le taux de rafraîchissement. Son prix élevé de 1 199 $ a fait froncer les sourcils, mais si la RTX 5080 est lancée avec une liste d’améliorations similaires, nous pourrions nous retrouver avec une autre carte haut de gamme très coûteuse.

Date de sortie de la Nvidia RTX 5080

Depuis 2016, Nvidia a lancé une nouvelle génération de cartes RTX tous les deux ans, la dernière apparaissant en 2022. La série 50 devrait donc sortir en 2024, mais les choses semblent se présenter différemment cette fois-ci.

L’architecture GPU de nouvelle génération de Nvidia devrait sortir en 2025, selon une feuille de route de développement partagée lors d’une présentation à la presse et capturée par le site allemand Hardareluxx. C’est donc un peu plus tard que prévu, mais seulement d’un an.

Cependant, lorsque la série 50 finira par arriver, on peut s’attendre à ce que la 5080 fasse partie de la gamme de départ. Nvidia a tendance à prendre la tête de chaque génération avec ses cartes de niveau supérieur. La RTX 4080 a été la première de la série 40 à arriver sur les étagères, par exemple, suivie peu après par la RTX 4090. De même, le lancement initial de la série 30 comprenait les RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. Il n’y a guère de raison pour que cette nouvelle génération ne suive pas le même chemin.

Prix de la Nvidia RTX 5080

Le prix de la RTX 5080 reste un mystère, notamment en raison de la gestion douteuse de la dernière génération de cartes GeForce par Nvidia. La RTX 4080 a été lancée à 1 199 $, soit une augmentation de 500 $ par rapport à la RTX 3080 à 699 $. L’augmentation du prix s’explique en grande partie par les améliorations significatives des performances permises par l’intégration de DLSS 3 et de 16 Go de VRAM.

Nvidia avait initialement prévu de lancer une version moins chère de 12 Go dont le prix correspondrait à celui des modèles XX80 précédents. Mais la société a renoncé à ce lancement l’année dernière, expliquant que “deux GPU portant la désignation 4080 prêtent à confusion”. Au lieu de cela, elle a renommé et réintroduit la carte sous le nom de RTX 2070 Ti. Elle a été lancée au prix de 799$, ce qui est bien moins cher que la RTX 4080 mais toujours 100$ de plus que la RTX 3080.

Malheureusement, cette tendance intergénérationnelle des prix n’est probablement pas près de s’inverser. Comme Nvidia continue de s’appuyer sur les gains de performance pour justifier les augmentations de prix, une RTX 5080 à plus de 1000$ n’est pas à exclure.

Le plus grand mystère, cependant, est de savoir si Nvidia va essayer de lancer deux versions de la carte, comme elle n’a pas réussi à le faire avec son prédécesseur. Il est possible que Nvidia ait maintenant trouvé le moyen de le faire sans dérouter les clients, et qu’elle puisse ainsi justifier une deuxième variante RTX 5080 légèrement moins chère.

Caractéristiques de la Nvidia RTX 5080

Bien que Nvidia n’ait toujours pas dévoilé les spécifications de la RTX 5080, les habituelles fuites et rumeurs internes nous ont donné une indication de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Kopite7kimi, fuyard prolifique de Nvidia, a tweeté en début d’année que la RTX 5090 disposera d’une interface mémoire de 512 bits – un paramètre qui détermine la capacité totale de mémoire et le débit d’un GPU. Cela la placerait nettement au-dessus du plafond de 384 bits des cartes RTX précédentes. Et bien qu’une telle largeur soit réservée au GPU phare de la série 50, cela suggère qu’une mise à niveau de la mémoire pour la RTX 5080 est également sur la table.

On s’attend de plus en plus à ce que la RTX 5080 soit équipée d’une mémoire GDDR7. Samsung a déjà révélé qu’elle avait achevé le développement de la DRAM de nouvelle génération, qui apportera les améliorations habituelles en termes de vitesse, de débit et d’efficacité énergétique. Les partenaires matériels de Samsung commenceront à l’installer dans leurs systèmes pour les tester plus tard cette année, tandis que son concurrent Micron a récemment révélé dans un rapport de résultats qu’il prévoit d’introduire ses propres puces de mémoire GDDR7 au cours du premier semestre 2024. Tout cela pour dire qu’au moment où la RTX 5080 arrivera sur le marché, elle pourrait bien être équipée de GDDR7.

Il en va de même pour la connectivité de la carte. Le PCI-e 5.0 existe depuis quelques années, mais il est rarement apparu sur le matériel grand public. Avec quelques SSD et un nombre croissant de cartes mères qui commencent à prendre en charge le standard, la prochaine vague de GPU pourrait suivre.

Il est également probable que la RTX 5080 soit rejointe par quatre autres cartes de la série. Plusieurs messages sur le forum technologique chinois Chiphell, corroborés par la suite avec Kopite7kimi par VideoCardz, nomment ce que certains croient être la prochaine gamme de GPU de Nvidia. Chaque carte porte un nom crypté – GB202, GB203, GB205, GB206 et GB207 – bien que cela corresponde aux conventions de dénomination des générations précédentes de Nvidia. Le dernier chiffre indique le niveau de la carte, le chiffre le plus bas étant le meilleur. Ainsi, nous nous attendons à ce que la GB202 soit la RTX 5090, la GB2023 la RTX 5080, et ainsi de suite. La place des cartes Ti supplémentaires dans tout cela n’est pas très claire.

Il est intéressant de noter que ces fuites ne mentionnent pas explicitement la série 50 en tant que telle, mais plutôt la prochaine architecture Blackwell de Nvidia. Blackwell est la variante commerciale polyvalente de la prochaine architecture de jeu de Nvidia, qui sera principalement utilisée dans les centres de données. Cela explique peut-être pourquoi les cartes sont étiquetées comme faisant partie de la série GB200 – le schéma d’appellation GB100 est réservé aux cartes commerciales, laissant les GPU prendre le relais dans la catégorie de second ordre.

Performances de la Nvidia RTX 5080

Nous pensons que la RTX 5080 s’appuiera sur les principales caractéristiques de son prédécesseur : nouveaux Tensor Cores, plus de cœurs RT (ray tracing), une vitesse d’horloge accrue et plus de cœurs de GPU. L’amélioration de la rastérisation et du ray tracing est presque une certitude, étant donné que c’est ce à quoi Nvidia s’est attelé ces dernières années, ainsi que l’amélioration du path tracing. La RTX 5080 supportera peut-être aussi les jeux en 8K, étant donné que la RTX 4080 est plus que capable de faire tourner des jeux en 4K.