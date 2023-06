Tout ce que vous devez savoir sur PlayStation Plus

Le service PlayStation Plus de Sony existe depuis plus de dix ans, mais il a été complètement remanié en juin 2022. Avant ce changement, PS Plus permettait aux abonnés d’accéder au multijoueur en ligne, à des jeux mensuels gratuits et à d’autres avantages tels que des réductions uniques sur le PS Store. Pendant cette période, les joueurs pouvaient également s’abonner à PlayStation Now pour accéder à une bibliothèque de jeux PS4, PS3 et certains jeux PS2.

En 2022, Sony a choisi de combiner ces deux services dans une nouvelle version du PS Plus. Utilisant un système de paliers, ce modèle propose des centaines de jeux issus de l’histoire de PlayStation, plusieurs niveaux de prix et une multitude d’autres fonctionnalités. Le service prenant de l’ampleur, il est logique qu’un possesseur de PS5 ou de PS4 veuille savoir à quoi il peut s’attendre s’il décide de s’abonner à PS Plus.

Quels sont les paliers de PlayStation Plus ?

Plutôt que de proposer un abonnement unique, PS Plus permet aux utilisateurs de choisir parmi trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Voici un bref résumé des offres de chaque niveau :

Essentiel – Les principaux avantages de PS Plus sont les mêmes qu’avant la relance de 2022. Les abonnés ont accès au multijoueur en ligne, aux jeux mensuels, à des réductions exclusives et à quelques autres avantages.

Extra – Avantages du niveau Essentiel + un catalogue de jeux PS5 et PS4 téléchargeables.

Premium – Avantages des niveaux Essentiel et Extra + un catalogue de jeux classiques PS3, PS2, PS1 et PSP.

En fin de compte, le choix d’un niveau PS Plus dépend des besoins de chacun. Si un joueur n’utilise que la fonction multijoueur en ligne, Essential suffira et il n’y a pas grand-chose à gagner à s’abonner à l’un des niveaux supérieurs.

Le principal argument de vente de Premium est son catalogue de classiques, qui ajoute des centaines de titres aux jeux PS5 et PS4 également disponibles dans la catégorie Extra. Bien que cette collection soit grandiose, il convient de noter que les jeux PS3 sont joués via le Cloud Streaming et ne peuvent pas être téléchargés. Par conséquent, leurs performances dépendent de la connexion internet de l’utilisateur.

Quel niveau PS Plus acheter ?

Étant donné que le prix varie considérablement d’un niveau à l’autre, une analyse complète des caractéristiques et des avantages de chaque niveau pourrait aider les utilisateurs à décider s’ils doivent opter pour les niveaux Essentiel, Extra ou Premium.

Combien coûte PlayStation Plus ?

Chaque niveau de PS Plus a son propre prix qui correspond aux avantages inclus dans l’abonnement.

PS Plus Essentiel

Abonnement d’un mois : 9,99

Abonnement de 3 mois : 24,99

Abonnement de 12 mois : 59,99

PS Plus Extra

Abonnement 1 mois : 14,99

Abonnement de 3 mois : 39,99

Abonnement de 12 mois : 99,99

PS Plus Premium

Abonnement d’un mois : 17,99

Abonnement de 3 mois : 49,99

Abonnement de 12 mois : $119.99

Comment s’abonner à PlayStation Plus ?

La procédure d’abonnement à PS Plus est assez simple, et il existe plusieurs moyens d’y parvenir.

Directement depuis une console PlayStation

La façon la plus pratique de s’abonner à PS Plus est de le faire à partir de la console PS5 ou PS4.

Connectez-vous à l’écran d’accueil.

Accédez au panneau PlayStation Plus

Sélectionnez “S’abonner”.

Choisissez Essentiel, Extra ou Premium

Choisissez un plan de paiement

À partir d’un navigateur Web

Il est également possible de s’abonner à PS Plus directement à partir d’un navigateur web. Rendez-vous sur la page playstation.com et descendez jusqu’à la rubrique “Choisissez votre plan d’abonnement”. Choisissez ensuite un niveau et sélectionnez “Ajouter au panier”. Il ne vous reste plus qu’à passer à la caisse pour terminer la transaction.

Comment annuler un abonnement PlayStation Plus ?

Il peut arriver qu’une personne souhaite annuler son abonnement PS Plus. La procédure est assez simple :

Sur un navigateur web, rendez-vous sur la page de gestion de compte du Sony Network.

Dans le menu des options PlayStation Network, sélectionnez “Abonnement”.

Sélectionnez “Annuler l’abonnement” à côté de PlayStation Plus.

Qu’est-ce que PlayStation Plus sur PC ?

Les abonnés PS Plus Premium ont également la possibilité de streamer des jeux via l’application PC du service. La bibliothèque comprend des titres issus du catalogue des jeux et des classiques, mais elle n’est pas exhaustive. Voici ce que les personnes intéressées doivent savoir sur cette option :

La DualShock 4 est la seule manette compatible confirmée. Cela ne signifie pas que d’autres manettes ne fonctionneront pas, mais qu’elles ne sont pas garanties par Sony.

PS Plus On PC n’est actuellement pas disponible dans tous les pays qui disposent du service de streaming principal.

Les jeux PS5 ne peuvent pas être diffusés en streaming.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une PS5 ou une PS4 pour s’abonner à PS Plus sur PC.

Sony recommande une connexion Internet filaire à haut débit d’au moins 5 Mbps.

Questions fréquemment posées

Les abonnés PS Plus Premium peuvent-ils streamer des jeux PS5 ?

Le streaming en nuage de PS Plus Premium est compatible avec les jeux PS4 du catalogue des jeux et tous les titres du catalogue des classiques. Les jeux PS5 ne peuvent pas être diffusés en streaming.

Quand les nouveaux jeux sont-ils ajoutés à PS Plus Premium et Extra ?

Sony n’a pas précisé la date à laquelle les abonnés peuvent s’attendre à ce que de nouveaux jeux soient ajoutés à la bibliothèque, mais l’expérience montre que les jeux sont ajoutés à peu près au milieu du mois.

Les abonnés peuvent-ils passer d’un niveau à l’autre ?

Oui. Si quelqu’un souhaite passer à un niveau supérieur de PS Plus, il lui suffit d’acheter un nouvel abonnement au niveau souhaité. Ce passage à un niveau supérieur se fera instantanément et le client sera facturé au prorata pour le reste du mois en cours.

Si un membre souhaite rétrograder son niveau, il devra se rendre dans l’onglet “Abonnement” de son compte Sony pour effectuer le changement. Cette modification entrera en vigueur lors du prochain paiement.

Les avantages de PS Plus peuvent-ils être partagés ?

Bien que limités à une console PS5 ou PS4, certains avantages PS Plus sont partagés entre les différents comptes du système. Il s’agit notamment du multijoueur en ligne, de l’accès aux bibliothèques Premium et Extra, des jeux mensuels téléchargés et des jeux achetés à l’aide d’une réduction PS Plus.

Quel PlayStation Plus choisir ?

En fin de compte, il s’agit d’une question de préférence personnelle. Si vous n’avez l’intention de jouer qu’aux jeux PS5 et PS4, il n’y a guère de raison de souscrire à la formule Premium.