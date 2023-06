Un aperçu de l’histoire et du gameplay sanglant de Mortal Kombat 1 au Summer Game Fest

Lors du récent Summer Game Fest, Mortal Kombat 1 a montré un aperçu de son gameplay. Le gameplay reste assez similaire à celui de son prédécesseur, mais ajoute un nouveau système de combattant Kameo pour nous aider. Voici un aperçu de ce jeu passionnant.

Mortal Kombat 1 - Official Gameplay Debut Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

En plus de s’assurer que les coups brisant les os et les fatalités restent les mêmes, la bande-annonce laisse entrevoir l’histoire de Mortal Kombat 1. Après le redémarrage de la ligne temporelle par Liu Kang, nous assisterons à un nouveau canon. Bien sûr, certains événements et personnages reviendront, mais avec des différences en termes d’histoire.

Ed Boon a également été invité au Summer Game Fest pour expliquer le système de combat Kameo. Ce système implique plusieurs personnages emblématiques des trente années de la franchise. Ceux-ci pourront nous aider en plein combat à effectuer des mouvements plus destructeurs sur nos adversaires. Ils peuvent également nous sauver des combos en arrêtant notre adversaire.

Mortal Kombat 1 a également confirmé sa date de sortie, fixée au 19 septembre. Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox X Series X|S, Nintendo Switch et PC. Il ne reste donc plus beaucoup de temps avant de pouvoir profiter de cette nouvelle entrée dans la saga de combats percutants et sanglants… Qu’avez-vous pensé de son gameplay ?