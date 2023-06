Un joueur de Call of Duty : Warzone réussit un spectaculaire No-Kill Nuke

Un joueur de Call of Duty : Warzone est parvenu à accomplir un exploit extrêmement difficile en réalisant un match no-kill qui s’achève par l’atomisation des adversaires restants pour un final époustouflant. D’innombrables victoires impressionnantes ont été remportées dans la zone de guerre, mais celle-ci est vraiment impressionnante.

Parmi les nombreux jeux Call of Duty, Warzone est le jeu de bataille royale de la franchise. L’objectif du jeu étant d’être le dernier soldat au sommet, les joueurs peuvent être à la fois incroyablement créatifs et carrément brutaux lorsqu’il s’agit de leurs méthodes de victoire. Non seulement de nombreux joueurs adorent prendre le dessus, mais ils s’amusent parfois à rendre les matchs bien plus difficiles que nécessaire afin de véritablement prouver leurs compétences. Bien que cela puisse parfois conduire à des échecs hilarants dans Warzone, certains joueurs sont capables de réaliser des exploits vraiment impressionnants.

Jamcowl, joueur de Warzone, a partagé sur le subreddit Warzone une vidéo de son impressionnant nuke zéro-kill, illustrant son impressionnante victoire. Dans cette courte séquence, Jamcowl active l’engin nucléaire alors qu’on lui tire dessus, manquant de peu de mourir dans l’opération. Il se réfugie ensuite au sommet d’un immeuble voisin, réussissant ainsi une incroyable cascade de Warzone qui requiert une grande habileté.

Alors que le temps passe avant que la bombe nucléaire ne soit lancée, Jamcowl défend la bombe depuis le toit pendant que l’autre joueur continue d’essayer de la désamorcer. Tout en empêchant la bombe d’être désamorcée, Jamcowl utilise un bouclier anti-émeute pour se protéger des tirs ennemis. Gagner un match de Warzone sans armes est déjà assez difficile, mais devoir protéger une bombe atomique sans tuer le joueur qui essaie de la saboter est si difficile que de nombreux joueurs considèrent que c’est presque impossible.

Malgré la récente controverse autour de Warzone, le jeu compte toujours des adeptes dévoués qui apprécient tout simplement de découvrir Call of Duty dans un environnement de bataille royale. Parmi les fans du jeu, on trouve des joueurs incroyablement doués qui sont parfois capables de réaliser l’impensable. La victoire de Jamcowl est à marquer d’une pierre blanche, et c’est une démonstration parfaite de ce qui peut être réalisé dans les matchs de la Warzone. Qu’elle soit le fruit d’une incroyable habileté ou d’une pure chance, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’une des victoires les plus stupéfiantes de la Warzone de mémoire récente.