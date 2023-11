Un joueur de Red Dead Redemption 2 est “béni” par un cadeau d’Arthur après 11 passages.

Un fan de Red Dead Redemption 2 capture un moment très spécial avec Arthur Morgan après avoir passé plus de 500 heures dans le jeu.

Un joueur de Red Dead Redemption 2 a découvert un dialogue supplémentaire dans lequel Arthur Morgan commence à chanter pour lui-même lorsqu’il est sur la route. Le joueur a posté le moment en ligne, où d’autres ont fait des découvertes similaires. Certains se sont même demandé si le dialogue pouvait être déclenché de manière cohérente dans Red Dead Redemption 2, mais il semble que les joueurs n’aient plus qu’à espérer qu’il apparaisse.

Red Dead Redemption 2 accueille les joueurs dans un vaste monde situé à l’époque du déclin de l’Ouest sauvage. Dans la peau d’Arthur Morgan et de John Marston, les joueurs peuvent explorer les États-Unis tout en réalisant leurs rêves de cow-boy les plus fous. De la collecte de viande pour le camp à la chasse aux hors-la-loi à travers les États, le monde est libre pour les joueurs. Tout au long de Red Dead Redemption 2, les personnages deviennent plus étoffés, avec de petits moments entre les événements monumentaux qui font finalement progresser la narration. Dans cette optique, un joueur a capturé un dialogue d’Arthur Morgan auquel il ne s’attendait pas forcément.

Après avoir joué 11 fois à Red Dead Redemption 2, l’utilisateur de Reddit casperdacrook a filmé Arthur Morgan en train de fredonner et de chanter un air original. C’est la première fois qu’ils entendent Arthur chanter malgré plus de 500 heures de jeu à leur actif, ce qui montre à quel point le dialogue est rare. Avec son timbre de voix caractéristique, certaines paroles sont indéchiffrables, associées aux bruits de la nature et du cheval d’Arthur. Cependant, certains mots se rapportent à Stillwater, à l’exploitation minière en Californie et à une phrase de fin où il proclame “ce que je regretterai jusqu’à ma mort”, un possible clin d’œil au destin d’Arthur dans Red Dead Redemption 2. Le clip ne dure que 46 secondes avant d’être coupé après la dernière phrase de la chanson d’Arthur.

Bien que casperdacrook n’ait entendu Arthur Morgan fredonner un air qu’après avoir joué plusieurs fois au jeu, l’utilisateur de Reddit DrCarabou a affirmé que ce chant se produisait tout le temps dans son jeu. D’autres commentateurs semblent n’avoir entendu la chanson qu’à travers cette vidéo de casperdacrook, car il ne semble pas y avoir de moyen de déclencher spécifiquement la chanson. C’est peut-être l’un des rares moments de Red Dead Redemption qui se produit ou non, au petit bonheur la chance.

Que les joueurs puissent vivre ce moment musical à leur première ou à leur onzième tentative, il est bon de voir que l’histoire de Red Dead Redemption 2 peut être unique pour chaque joueur. Le jeu comporte de nombreux moments scénarisés que l’on peut trouver en dehors de l’histoire principale, et entendre Arthur chanter peut être un régal pour les joueurs assez chanceux pour le rencontrer.

Nous espérons que vous apprécierez les objets que nous vous recommandons et dont nous discutons ! Game Rant a des partenariats affiliés et sponsorisés, ce qui signifie que nous recevons une partie des revenus de certains de vos achats. Cela n’affecte en rien le prix que vous payez et nous aide à vous proposer les meilleures recommandations de produits.