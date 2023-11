Un joueur de Starfield trouve la lune dans un endroit étrange

Un joueur aventureux de Starfield tombe sur une lune dont la position orbitale est incroyablement étrange, mais qui offre une vue magnifique.

Un joueur de Starfield a droit à une vue magnifique lorsqu’il tombe sur une lune en orbite incroyablement proche de sa géante gazeuse. Starfield, le dernier jeu de rôle solo de Bethesda Game Studios, a été lancé en septembre et a attiré dix millions de joueurs en trois semaines, se classant en tête des ventes et devenant le jeu de Bethesda qui s’est vendu le plus rapidement.

L’attrait de Starfield réside en grande partie dans le fait qu’il permet aux joueurs de monter à bord de leur vaisseau spatial et de parcourir un monde de jeu contenant plus de 100 systèmes stellaires uniques et 1 000 planètes et lunes sur lesquelles ils peuvent atterrir. La plupart de ces systèmes stellaires regorgent de géantes gazeuses, de lunes stériles, de champs d’astéroïdes, de planètes “boucles d’or” abritant la vie, et bien d’autres choses encore. Certains explorateurs ont découvert des vues époustouflantes de planètes gazeuses depuis la surface de lunes, et le mode photo de Starfield encourage les joueurs à rechercher de tels moments lorsqu’ils parcourent les étoiles.

Un joueur a découvert dans Starfield une lune particulière qui tourne autour de sa planète géante si près qu’elles semblent presque se toucher. Sur Reddit, ultra99999 a posté une étonnante image en mode photo de cette lune vue de l’espace et de plusieurs autres vues de la surface. Sur la lune, la planète gazeuse ondulée domine le ciel, offrant une vue incroyablement impressionnante qui pourrait servir de toile de fond attrayante et enveloppante pour un avant-poste.

Sous le post, ultra99999 a ajouté que cette lune spécifique s’appelle Pontem et orbite autour d’Etherea dans le système stellaire Wolf. Le système Wolf est un emplacement de début de jeu et se trouve à proximité de certains systèmes de départ de Starfield comme Narion, Sol et Alpha Centauri. Puisque Pontem est accessible si tôt, on se demande pourquoi il n’a été découvert que deux mois après le lancement du jeu. Un commentateur de l’article a mentionné la possibilité qu’il s’agisse d’un bug, car il a vérifié Pontem dans son propre jeu et n’a pas trouvé la même scène dramatique. À l’appui de cette théorie, d’autres commentateurs expliquent qu’en réalité, une lune en orbite aussi proche entrerait presque à coup sûr en collision avec la planète. Cependant, comme toutes les planètes et lunes de Starfield se déplacent en temps réel, il est possible que l’orbite de Pontem autour d’Etherea soit elliptique et que ultra99999 soit arrivé sur la lune juste au bon moment.

Il serait certainement décevant de constater que la découverte d’ultra99999 n’est qu’un bug, car de nombreux joueurs souhaiteraient certainement vivre un tel moment. Quoi qu’il en soit, le système d’orbite en temps réel de Starfield continue de surprendre les joueurs avec des scènes incroyables lors de leur exploration des systèmes établis. Il sera intéressant de savoir si le prochain DLC de Starfield, Shattered Space, ajoutera d’autres systèmes stellaires et, si c’est le cas, s’ils proposeront des orbites lunaires aussi étonnantes que la danse de Pontem autour d’Etherea, qu’elles soient boguées ou non.

