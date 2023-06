Un moment absurde d’Overwatch 2 met en évidence la portée de la grenade de Cassidy

Une récente mise à jour d’Overwatch 2 a apporté un certain nombre de changements audacieux dont les fans ne sont pas très satisfaits, et un clip populaire montre que la nouvelle grenade collante de Cassidy peut même suivre les cibles dans les coins et sur des distances folles. Alors que la nouvelle grenade collante de Cassidy est un sujet controversé depuis le lancement d’Overwatch 2, Blizzard a réagi aux nombreux commentaires des joueurs en rendant, de façon assez surprenante, cette capacité encore plus puissante.

La grenade flash de Cassidy appartient désormais au passé, et les fans se sont habitués à sa nouvelle grenade collante, dont l’amélioration est discutable, depuis que la capacité a été remaniée avec la sortie d’Overwatch 2. Bien qu’elle n’étourdisse plus les ennemis sur place, l’arme peut désormais coller aux cibles sur une distance moyenne et infliger des dégâts considérables. Son suivi douteux en faisait déjà une capacité assez frustrante aux yeux de nombreux joueurs, mais au moins, elle avait une distance de déplacement maximale de 10 mètres. Ce n’est plus le cas, car Blizzard a considérablement amélioré sa distance de déplacement et sa capacité de suivi, tout en introduisant l’effet de statut ” entravé ” qui ralentit les cibles au moment de l’impact.

Bien que les dégâts globaux de la grenade aient été légèrement réduits pour compenser ces ajustements, les joueurs ont déjà commencé à partager des clips mettant en avant des moments ridicules impliquant la grenade retravaillée de Cassidy. L’une des vidéos les plus populaires a été partagée sur Reddit par l’utilisateur jvilla225. Elle montre un moment où la grenade lancée par Cassidy tombe sur un joueur ennemi qui se trouve à au moins 20 mètres de lui. Non seulement la grenade atteint l’endroit où il se trouve, mais elle prend également un virage serré pour poursuivre l’ennemi alors qu’il se retire par une porte. De nombreux autres joueurs d’Overwatch 2 ont capturé des moments similaires, comparant la physique hilarante de la grenade à celle des dessins animés.

Les changements apportés à la grenade de Cassidy sont à la fois amusants et frustrants, mais les propriétés magnétiques de la capacité semblent moins problématiques que le nouveau statut ” entravé ” qu’elle inflige. Cet affaiblissement entraîne une réduction forfaitaire de 30 % des mouvements pendant une courte durée, tout en désactivant temporairement les capacités de mouvement de la cible, ce qui rend pratiquement impossible la fuite des adversaires une fois qu’ils sont coincés. Cela contrecarre efficacement la plupart, voire tous les héros plongeurs d’Overwatch 2, et rend la vie encore plus difficile pour les joueurs de tank qui se retrouvent piégés sur les lignes de front.

La mise à jour de la Saison 5 d’Overwatch 2 a ramené le contrôle des foules avec bien plus que la simple grenade collante. Le CC – ou contrôle des foules – est un terme très discuté dans la communauté d’Overwatch 2, et fait référence aux capacités qui inhibent directement les mouvements. Limiter les capacités de contrôle des foules semblait être l’un des nombreux objectifs d’Overwatch 2, mais Blizzard semble être revenu sur ce choix en améliorant radicalement l’effet de lenteur de l’arme de Mei dans la Saison 5. Quoi qu’il en soit, les fans n’ont pas hésité à exprimer clairement leur mécontentement face à ces changements, et nombreux sont ceux qui ont exhorté les développeurs à annuler les modifications apportées à la grenade de Cassidy.