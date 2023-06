Une mise à jour de Minecraft rendrait la décoration beaucoup plus intéressante

Minecraft est considéré comme l’un des jeux de bac à sable les plus appréciés à ce jour, avec 140 millions de joueurs actifs mensuels en 2023 selon Search Logistics. La nature ouverte du jeu est souvent la partie la plus attrayante de Minecraft, car ses utilisateurs peuvent progresser à leur propre rythme. Si certains choisissent d’affronter les dangereux chefs de gangs de Minecraft, d’autres peuvent se retrouver à s’occuper paisiblement de leurs fermes hydrauliques, ou même à construire un ordinateur entièrement fonctionnel dans le jeu.

Quelle que soit la voie choisie par les joueurs pour s’immerger dans le monde de Minecraft, la liberté de création qu’offre ce jeu est indéniable. De plus, le nombre de mods disponibles et les mises à jour constantes des développeurs rendent Minecraft encore plus diversifié. Cependant, le jeu pourrait encore bénéficier de diverses améliorations, notamment en ce qui concerne les options de décoration.

Minecraft devrait permettre à ses joueurs de peindre des blocs

Minecraft est connu pour sa base de joueurs très créatifs, car de nombreux utilisateurs sont capables d’adapter leurs constructions à leurs goûts personnels. Des joueurs qui ont construit leurs propres empires détaillés à ceux qui ont parfaitement recréé Poudlard dans Minecraft, le jeu permet aux gens de faire pratiquement tout ce qu’ils désirent. La possibilité de personnaliser certaines caractéristiques du jeu est l’un des éléments qui ont permis à des jeux tels qu’Animal Crossing : New Horizons et Disney Dreamlight Valley. Si Minecraft devait imiter cela, il pourrait trouver un tout nouveau public à séduire.

La mise à jour de Minecraft qui suivra Trails & Tales devrait s’inspirer de la communauté des moddeurs et proposer une option permettant de rendre le monde plus coloré. Le mod Minecraft “Tinted” de l’utilisateur itayfeder permet aux joueurs de peindre les objets en treize couleurs différentes. Lorsque les utilisateurs prennent le pinceau, il leur suffit de faire un clic droit sur un bloc pour modifier son jeu de couleurs tout en tenant le colorant de leur choix dans l’autre main.

Bien sûr, les joueurs peuvent déjà le faire en fabriquant des blocs d’une certaine couleur, mais cela ne permet pas de gagner autant de temps que le mod. Si Minecraft voulait s’inspirer des options de personnalisation améliorées offertes par Minecraft Legends, il pourrait envisager d’implémenter un outil de type pinceau ou pot de peinture. Permettre de peindre un seul côté d’un bloc pourrait être une amélioration significative de ce qui existe déjà dans le jeu.

Par exemple, si un joueur souhaite peindre l’extérieur de sa maison d’une couleur différente de celle de l’intérieur, il pourra appliquer les couleurs qu’il préfère sur chaque face. La méthode habituelle pour obtenir des couleurs différentes sur une construction consiste à créer deux couches de blocs, placées l’une à côté de l’autre. Toutefois, cette méthode peut donner au dessin un aspect massif et prendre plus de place que nécessaire.

Bien que ce ne soit pas tout à fait la même chose, la communauté Minecraft a trouvé des moyens de personnaliser les blocs sans télécharger de pack de textures ou de mods. L’une de ces techniques consiste à rechercher de la terre cuite, une pierre multicolore que l’on trouve en abondance dans les biomes des badlands. Elle peut également être obtenue en fondant de l’argile et est fournie avec seize couleurs de base, bien que la Terracotta glacée offre plus d’options et de motifs.

Les joueurs peuvent utiliser les blocs de terre cuite pour créer des motifs attrayants, mais ce n’est pas la même chose que de pouvoir peindre directement toutes les faces des blocs. La mise à jour Minecraft 1.20 Trails & Tales ne propose pas cette fonctionnalité, mais les joueurs peuvent toujours utiliser des mods pour obtenir l’aspect qu’ils souhaitent. Néanmoins, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que cette option de peinture ne soit ajoutée.