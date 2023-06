Une quête de Fallout 4 prouve qu’il y a plus à apprendre aux futurs jeux de Bethesda

Comme de nombreux titres de Bethesda, Fallout 4 est réputé pour la variété et la fréquence de ses nombreuses quêtes. Qu’il s’agisse d’expériences narratives centrales, de quêtes secondaires ou d’histoires DLC, le nombre de quêtes dans le jeu peut conduire à ce que certaines soient oubliées ou ne reçoivent pas la reconnaissance qu’elles méritent.

Bien entendu, Bethesda s’inspirera de ses titres les plus récents, tels que Fallout 4, pour ses futurs projets. Si l’on considère les quêtes qui pourraient informer Bethesda sur la façon d’aborder les expériences futures, la quête du brise-bateau de Fallout 4 se démarque des autres pour une raison essentielle.

La possibilité de rejouer la quête du brise-glace de Fallout 4

La quête du brise-bateau est arrivée dans Fallout 4 avec l’extension Far Harbor en 2016. Le DLC était considéré comme une incursion audacieuse et mémorable dans de nouveaux paysages et de nouvelles expériences pour Fallout 4, et Shipbreaker était l’un de ses moments les plus marquants.

À un moment aléatoire de l’exploration des lieux de Far Harbor, le joueur peut recevoir une étrange fréquence radio qui lance la quête Shipbreaker. La quête peut également être lancée si des colonies ont été construites dans la région, les PNJ informant alors le joueur de l’existence du Shipbreaker. Il apparaît alors que Shipbreaker est le nom d’une créature légendaire, le Fog Crawler, qui a longtemps fait des ravages sur l’île de Mount Desert.

En tant que Fog Crawler fortement muté, Shipbreaker peut émettre des fréquences radio, d’où la façon particulière dont la quête peut commencer. L’élément le plus intéressant de la quête est que l’emplacement de Shipbreaker peut changer, car il dépend entièrement de l’endroit où le joueur se trouve lorsqu’il reçoit le signal radio. Cela confère à la quête du brise-glace un caractère unique et inhabituel, l’impression générale et l’expérience de la quête variant considérablement d’une personne à l’autre. Avec une quête aussi imprévisible et des récompenses aussi attrayantes, il n’est pas étonnant que le brise-bateau soit l’un des points forts de l’extension Far Harbor.

Comment le Shipbreaker de Fallout 4 peut informer les futurs jeux de Bethesda

Ce n’est un secret pour personne que les projets à venir de Bethesda sont ambitieux, avec une attention particulière portée par l’industrie à Starfield. Ces jeux possédant la même formule RPG que les autres titres de Bethesda, la société fera tout son possible pour s’assurer que ses quêtes se démarquent.

Starfield, en particulier, devra garder cela à l’esprit en raison de l’ampleur du titre. Avec plus de 1 000 planètes à explorer, Starfield devrait proposer un nombre sans précédent de quêtes, même si la plupart d’entre elles sont reléguées à du contenu annexe. Le même type de formule que celle de la quête Shipbreaker serait parfait pour des jeux comme Starfield, surtout si l’on considère son utilisation de la génération procédurale.

De nombreuses planètes de Starfield étant générées de manière procédurale, ces planètes pourraient contenir des quêtes uniques pour chaque joueur. Les points de départ spécifiques des quêtes sur ces planètes pourraient conduire à des lieux et des expériences très différents selon les joueurs, appliquant ainsi la formule de Shipbreaker à une échelle bien plus grande.

Bien entendu, les RPG de Bethesda sont réputés pour leur base de joueurs dévoués qui jouent souvent plusieurs fois, ce qui ne fait qu’accroître la nécessité de quêtes rejouables et imprévisibles. Étant donné que la quête de Shipbreaker est mémorable malgré sa sortie il y a sept ans, il est passionnant d’imaginer comment le même concept pourrait être appliqué à un titre plus moderne et plus vaste. Les quêtes comme Shipbreaker ont encore beaucoup à apprendre aux futurs titres de Bethesda, et les mondes de Starfield, souvent générés de manière procédurale, sont le terrain idéal pour faire avancer les choses.