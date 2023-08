Viser l’apogée : les missions de Red Dead Redemption 3 testent vos limites

Depuis la sortie du dernier opus de la franchise, on s’attend à ce que le prochain jeu Red Dead Redemption soit mis en développement à un moment donné. Rockstar travaille actuellement sur Grand Theft Auto 6, si bien que les fans ne verront probablement pas de nouveau jeu occidental avant un certain temps. De plus, il y a un élément avec lequel le studio pourrait avoir des difficultés en ce qui concerne le prochain jeu Red Dead Redemption.

Depuis la sortie du deuxième jeu, les joueurs ont spéculé sur la direction que prendrait la franchise et sur les chemins qu’elle emprunterait. Beaucoup ont suggéré que Red Dead Redemption 3 se concentre sur Jack Marston, tandis que d’autres sont favorables à l’abandon du gang Van der Linde. Quelle que soit la direction prise par le jeu, celui-ci aura du mal à surpasser les missions de Red Dead Redemption 2.

Les incroyables missions de Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 est un jeu rempli de missions incroyables qui amènent les joueurs à faire toutes sortes de choses. L’histoire emmène les joueurs des villes traditionnelles du Far West aux villes modernes et même à d’autres pays. Elle donne aux joueurs un bon aperçu du monde de cette époque, pour le meilleur et pour le pire.

Les missions elles-mêmes sont tout ce dont un fan de l’époque pourrait rêver, car Red Dead Redemption 2 retranscrit parfaitement le Far West. Le jeu propose aux joueurs de voler des trains, de voler du bétail et de poursuivre d’autres hors-la-loi pour obtenir des primes. Dans les quêtes ultérieures, les joueurs sont amenés à commettre des casses de banque complexes et à aider des tribus amérindiennes à combattre l’armée américaine.

Dans le grand final du jeu, le gang Van der Linde attaque un train transportant les salaires de l’armée américaine. Cette mission continue de s’intensifier au fur et à mesure qu’ils affrontent des soldats et des agents de Pinkerton, avant de se terminer par un pugilat entre Arthur Morgan et Micah Bell. Dans l’ensemble, l’action et le suspense sont suffisants pour que les joueurs s’investissent, soient à cran et s’amusent, mais ils sont aussi suffisamment ancrés dans la réalité pour qu’ils se sentent à leur place dans ce monde. Malheureusement, c’est aussi la raison pour laquelle un troisième jeu pourrait avoir du mal à surpasser ses missions.

Pourquoi Red Dead Redemption 3 aura du mal à surpasser les missions du 2

Aussi amusantes que soient les missions de Red Dead Redemption 2, elles ont réussi à trouver un équilibre parfait. Bien que certaines soient quelque peu sensationnalistes, on a l’impression qu’elles auraient pu se dérouler dans le monde réel. Les missions de Grand Theft Auto 5, en revanche, étaient grandiloquentes et exagérées, et ne correspondaient à rien de ce que l’on pourrait faire en dehors de la fiction.

En termes de présentation thématique, c’est l’une des grandes différences entre les deux franchises. En essayant d’intensifier les missions et de les rendre plus amusantes, Grand Theft Auto 5 est devenu une sorte de satire, tandis que les jeux Red Dead Redemption ont réussi à rester sérieux. Si le développeur veut continuer à faire monter la sauce, il pourrait être difficile pour la série de conserver cette approche terre-à-terre.

À ce stade, on a l’impression qu’il n’y a qu’une des deux voies que la franchise peut emprunter avec ses quêtes principales. La première option est que la série continue à escalader les choses et à s’aventurer dans des territoires plus exagérés au risque de perdre son identité. Dans la seconde option, les missions pourraient plus ou moins rester au même niveau que Red Dead Redemption 2 mais risqueraient de stagner. Quoi qu’il en soit, la franchise aura un défi à relever pour le troisième jeu.

Selon les prévisions actuelles, Red Dead Redemption 3 ne sortira pas avant les années 2030, le développeur aura donc tout le temps nécessaire pour déterminer ce qu’il veut faire. Les missions du jeu précédent restent toutefois parmi les meilleures que les joueurs aient jamais vues. C’est pourquoi le troisième jeu prévu aura du mal à les surpasser tout en restant fidèle à la franchise.