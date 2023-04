Visitez chaque pont de l’Enterprise de Star Trek à partir de votre navigateur

Dans le cadre de leurs efforts continus pour créer des archives numériques de Star Trek, le Roddenberry Estate et OTOY viennent de lancer un portail web gratuit qui vous permet de visiter toutes les versions du pont de l’USS Enterprise, y compris les révisions spécifiques aux films et les premiers concepts comme l’Enterprise XCV-330.

Ce portail est tellement complet qu’il est difficile de trouver certains modèles de l’Enterprise. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un excellent outil historique et qu’il est très amusant d’y jouer. Appuyez sur le bouton “Activer la navigation” après avoir sélectionné un modèle d’Enterprise pour vous promener sur la passerelle, interagir avec les consoles et les ascenseurs, et vous asseoir dans certains des fauteuils les plus célèbres de la science-fiction. (Nous croisons les doigts pour une version VR).

The Roddenberry Archive: All the Enterprises - A to Z

Lire cette vidéo sur YouTube

Mais ce projet n’est pas encore terminé : le domaine Roddenberry et OTOY prévoient d’enrichir ces archives interactives sur le web avec de nouvelles reconstitutions de décors, notamment une maquette à l’échelle 1:1 du vaisseau Enterprise du premier film Trek. Plus intéressant encore, ces groupes affirment qu’ils intègrent la voix de Majel Roddenberry dans le projet. Majel Roddenberry a passé plus de temps à l’écran que n’importe quel autre acteur de Star Trek, puisqu’elle a fait la voix de l’ordinateur de l’Enterprise et a incarné plusieurs personnages tout au long de la franchise.

En outre, les archives Roddenberry ont partagé une vidéo célébrant l’histoire de l’USS Enterprise. Cette vidéo est narrée par John de Lancie, mieux connu sous le nom de “Q”, une entité divine introduite dans The Next Generation et qui reste l’un des personnages les plus populaires (et les plus récurrents) de la franchise Trek.

La série Roddenberry Archive Concept s’enrichit d’une nouvelle vidéo qui explique comment le vaisseau de Kirk a été récupéré après sa mort. Il s’agit essentiellement d’une reconstitution en direct des idées exposées par William Shatner dans son roman Ashes of Eden, avec une reconstitution convaincante de Leonard Nimoy (à l’aide de prothèses et d’images de synthèse).

Si vous êtes enthousiasmé par toutes ces nouvelles, je vous suggère de lire l’article de blog d’OTOY. Il décrit les objectifs à long terme de The Roddenberry Archive et comprend un court extrait d’une nouvelle interview de William Shatner, qui évoque ses sentiments à propos de la mort de Kirk.