World of Warcraft ajoute enfin une fonctionnalité de qualité de vie aux vendeurs

World of Warcraft est disponible via des modules complémentaires depuis des années, et la prochaine mise à jour de Dragonflight ajoutera des fonctionnalités de qualité de vie pour les fournisseurs.

World of Warcraft ajoute un nouveau bouton aux vendeurs dans sa prochaine mise à jour Dragonflight, ce qui facilitera grandement la vie des joueurs. Bien que de nombreux joueurs aient utilisé des addons pour apporter cette fonctionnalité au jeu auparavant, elle fera désormais partie intégrante de World of Warcraft.

Depuis le lancement de Dragonflight, World of Warcraft a apporté des tonnes de mises à jour à son interface utilisateur. Qu’il s’agisse des nouvelles fenêtres de ressources, des fonctionnalités du HUD, du positionnement personnalisable ou des options d’accessibilité, World of Warcraft a fait beaucoup pour améliorer l’interface utilisateur de manière subtile.

Dans le patch 10.1.5, World of Warcraft ajoute un nouveau bouton à la fenêtre d’interface des vendeurs, ce qui évitera bien des soucis à certains joueurs. Auparavant, les vendeurs ne disposaient que de deux boutons permettant de réparer l’équipement d’un personnage. Cependant, l’ajout d’un troisième bouton permet aux joueurs d’échanger automatiquement tous leurs objets de pacotille dont le nom est gris et l’icône surmontée d’une pièce, et qui ne servent généralement à rien d’autre qu’à être vendus. De plus, ces trois boutons recevront de nouvelles icônes haute résolution similaires à celles que Dragonflight a ajoutées pour les professions.

Il est intéressant de noter que de nombreux fans de World of Warcraft disposaient déjà d’un bouton Vendre la camelote dans le jeu. Les addons de World of Warcraft comme Scrap et SellJunk avaient des fonctions similaires qui permettaient aux joueurs de liquider automatiquement les objets inutiles, et même de marquer d’autres objets comme étant de la camelote. Cela dit, d’autres fonctionnalités de WoW, comme les repères de quête, ont également commencé sous forme d’addons, et comme les plugins peuvent parfois se casser ou provoquer des bugs, il est toujours bon qu’ils deviennent des fonctionnalités natives du jeu.

Bien que presque tous les joueurs considèrent cette nouvelle fonctionnalité comme universellement bonne, certains ont mis en garde leurs joueurs contre l’utilisation à la légère du bouton Vendre tout le bric-à-brac. Certains objets, dont certains livres de l’histoire lisibles et des objets de collection, sont classés comme des déchets et peuvent être automatiquement vendus alors qu’un joueur aurait voulu les garder. De plus, comme World of Warcraft permet désormais la transmutation des objets gris et blancs, les joueurs pourraient accidentellement vendre un objet avant de l’utiliser pour débloquer une nouvelle apparence – ou qui pourrait être vendue à l’hôtel des ventes pour plus d’or.

Ce nouveau bouton n’est pas la seule nouveauté du patch 10.1.5. World of Warcraft ajoute notamment un mégadonjon sur le thème de la Fuite du dragon infini, ainsi que des quêtes répétables qui explorent des réalités alternatives d’Azeroth. Bien que la mise à jour de contenu n’ait pas encore de date de sortie, les joueurs peuvent s’attendre à ce qu’elle soit publiée au cours des deux prochains mois.