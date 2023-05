World of Warcraft : Dragonflight saison 2 – Ce qu’il faut absolument savoir !

Le jeu vidéo de Blizzard World of Warcraft : Dragonflight , a déjà publié la Saison 2 avec Embers of Neltharion, qui apportera un nouveau groupe et une nouvelle rotation, voici les détails.

The next chapter of #Dragonflight begins today. 🐉 Embers of Neltharion: 💎 New Zone: Zaralek Cavern

🔥 New Raid: Aberrus

⏳ New Mythic+ Dungeons

⚔️ PvP Season 2

Le nouveau groupe : Aberrus, le Creuset de Penumbrosa apportera neuf puissants boss. Les joueurs devront saboter les incarnations qui servent Sakareth, le terrible commandant draconique.

Sakareth cherche à rassembler tout son pouvoir pour récupérer l’héritage du Dracthyr. Les champions doivent donc se préparer à des affrontements plus ou moins difficiles. Cependant, comme chaque saison, World of Warcraft : Dragonflight – Embers of Neltharion proposera trois niveaux aux joueurs : normal, héroïque et mythique. Ils seront également lancés simultanément, afin que vous puissiez choisir celui que vous préférez.

La nouvelle rotation mythique+ de World of Warcraft : Dragonflight – Embers of Neltharion comprendra des donjons très intéressants qui sont conformes aux versions précédentes. Vous trouverez ci-dessous la liste des donjons :

Quatre des donjons les plus populaires des extensions précédentes seront conservés, mais avec de nouveaux défis. La rotation M+ sera donc maintenue :

Le 9 mai, World of Warcraft : Dragonflight a lancé Embers of Neltharion, qui apportera également de nouveaux modes de chevauchée des dragons, de nouvelles dispositions, ainsi que des optimisations de l’équipement et des compétences.

World of Warcraft : Dragonflight : les confréries multi-factions, la nouvelle fonctionnalité d’Embers of Neltharion

Alors que la narration de World of Warcraft : Dragonflight est très précise et que le mélange des guildes pourrait conduire à des contrastes inappropriés dans l’histoire, les développeurs ont déclaré que pour parvenir à une meilleure coexistence au sein du titre, ils feront fonctionner les narrations d’une manière qui ne l’affecte pas vraiment.

La flexibilité des récits est importante, mais il est également important de la respecter afin que la structure de l’histoire ne s’effondre pas. Voyons si la nouvelle approche de WoW fonctionne bien et si elle est équilibrée.