World of Warcraft lance le deuxième événement croisé Diablo 4

World of Warcraft a officiellement lancé son deuxième événement crossover avec Diablo 4. Au cours de cet événement, les joueurs de World of Warcraft pourront bénéficier d’une augmentation massive de leurs gains d’expérience et de réputation.

Blizzard organise un événement crossover entre World of Warcraft et Diablo 4 pour célébrer le lancement du premier. La première phase de cette collaboration, A Greedy Emissary, permettait aux joueurs de chasser les gobelins au trésor pour gagner des cosmétiques inspirés de Diablo 4 dans World of Warcraft.

Malheureusement, les gobelins au trésor sont retournés à Sanctuaire, mais ils ont laissé un dernier cadeau aux joueurs de World of Warcraft. Un vent étrange a soufflé depuis le Sanctuaire, apportant inspiration et vigueur aux héros d’Azeroth. Jusqu’au 11 juillet, tous les personnages de World of Warcraft gagneront 50 % d’expérience supplémentaire jusqu’au niveau 70 grâce à l’amélioration ” Vents du sanctuaire “. De plus, les joueurs gagneront 50 % de réputation supplémentaire auprès de toutes les factions de la Renommée de la flèche du dragon, à l’exception de la nouvelle Loamm Niffen de Embers of Neltharion.

Le buff des vents du sanctuaire est similaire aux vents de la sagesse que World of Warcraft a distribués par le passé, ou au buff des voyages joyeux qui est actif dans Wrath of the Lich King Classic jusqu’au lancement de l’Appel de la croisade le 20 juin. Ces événements sont toujours intéressants pour les joueurs qui cherchent à augmenter le niveau de leurs alts, mais les Vents du sanctuaire sont également une bonne occasion pour eux de maximiser leur Renommée avec les quatre factions majeures de la Flèche du dragon, s’ils ne l’ont pas encore fait.

Les joueurs se réjouissent souvent des buffs d’expérience, mais les Vents du sanctuaire sont l’un des meilleurs buffs jamais réalisés par World of Warcraft. Même si de nombreux joueurs auraient souhaité que le Loamm Niffen soit inclus dans l’événement, le généreux boost de réputation les aidera tout de même à rattraper le Renown de leurs alts. De nombreux joueurs ayant terminé la campagne de Diablo 4, cet événement pourrait bien être ce qu’il fallait pour les faire revenir en Azeroth.

La date de fin des Vents du sanctuaire pourrait également être un indice important pour l’avenir de World of Warcraft. Le patch 10.1.5, Fractures du temps, est actuellement en cours de développement et devrait sortir cet été. Étant donné que cet événement se termine le 11 juillet, il est possible que World of Warcraft prévoie de publier le patch 10.1.5 une semaine ou deux après, voire le jour même. Les joueurs ne sauront pas avec certitude quand la prochaine mise à jour Dragonflight arrivera tant qu’une date de sortie officielle n’aura pas été communiquée, mais le prochain patch de World of Warcraft est certainement plus proche qu’on ne le pense.