World of Warships annonce un partenariat avec Popeye le marin pour lutter en faveur de la conservation des océans

World of Warships, l’un des plus grands jeux en ligne massivement multijoueurs au monde, disponible sur consoles et PC, vient d’annoncer un partenariat caritatif pour la conservation des océans et, dans la foulée, une collaboration très spéciale avec Popeye le marin.

Pendant le mois de juin, qui est le mois mondial des océans, World of Warships proposera une série de contenus thématiques dans le jeu au profit de l’organisation FORCE BLUE, qui œuvre beaucoup pour la conservation des océans.

Cofondée et dirigée par l’acteur Rudy Reyes, vétéran de l’opération Marine Recon, FORCE BLUE réunit la communauté des vétérans des opérations spéciales et le monde des sciences marines et de la conservation, pour le plus grand bien des deux.

Wargaming & FORCE BLUE Team Up for Ocean Month!

C’est là qu’intervient la collaboration avec Popeye, personnage associé à FORCE BLUE, dont l’objectif ultime est de sensibiliser le public à la protection de la mer.

Aujourd’hui, Wargaming fera un don de 50 000 dollars à FORCE BLUE. En outre, 10 % du produit net de la vente des produits dérivés de Popeye seront également reversés à l’organisation caritative.

World of Warships aura son propre flux spécial pour la Journée des océans.

FORCE BLUE se joindra également à World of Warships pour le livestream Twitch de la Journée mondiale des océans, le 8 juin. Dans le cadre de ce livestream, ils seront rejoints par deux figures clés de l’équipe FORCE BLUE. Rudy Reyes, acteur, vétéran de l’US Marine Recon et cofondateur de l’organisation, participera à la diffusion aux côtés de Steve “Gonzo” Gonzalez, vétéran de l’US Navy SEAL et directeur des projets spéciaux et des événements de FORCE BLUE.

Popeye in the Armory! | Please welcome Popeye the Sailor ManTM to World of Warships!

Tous deux discuteront de la double mission de l’organisation, en donnant un aperçu de l’importance vitale de la conservation marine, ainsi que des opérations de l’organisation caritative visant à soutenir la santé mentale des anciens combattants pendant et après leur retour à la vie civile.

À partir du 1er juin, le pack caritatif Popeye comprend deux commandants, Popeye et Brutus, dotés de voix uniques, ainsi que deux drapeaux et un camouflage unique pour l’USS Colorado Tier VII. De plus, durant le mois de juin et jusqu’au 30 juin, World of Warships proposera une chaîne de missions spéciale “Sauvez l’océan”, avec des sprints hebdomadaires et un conteneur thématique gratuit à la fin.