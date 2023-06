XDefiant aura une bêta ouverte cet été

XDefiant est le jeu de tir à la première personne développé par Ubisoft, qui a révélé dans son récent Showcase du 12 juin 2023, quelques détails très intéressants qui vous permettront de tester le jeu et de partager votre opinion afin de l’optimiser à travers une bêta ouverte.

XDefiant: Game Overview | Deep Dive Trailer

XDefiant sera disponible sur toutes les plateformes : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS, Microsoft Windows et Amazon Luna (où celui-ci est disponible).

Le Showcase a révélé des objets déverrouillables et également une bêta ouverte pour que les joueurs puissent y participer, l’examiner et ensuite probablement donner leur avis. Rappelons l’importance du titre, qui tranchera avec Call of Duty.

Quand a lieu la bêta ouverte de XDefiant ?

Du 21 au 23 juin 2023, la session ouverte de la bêta de XDefiant sera ouverte, ce qui promet également des changements suite aux derniers commentaires. Nous attendons donc beaucoup de cette mise à jour.

Il a également été confirmé que le jeu aura des saisons au lieu d’un renouvellement annuel. Il proposera initialement 14 cartes, 12 armes, ainsi que 5 modes et 5 factions.

XDefiant promet de recevoir une nouvelle carte par mois, le jeu commencera avec 4 factions plus une à débloquer et a déjà prévu des mises à jour pour la fin de l’année (4 nouvelles factions, 12 armes et 12 nouvelles cartes supplémentaires).

Bien que la date de sortie exacte n’ait pas été révélée, nous savons qu’il arrivera à l’été 2023, probablement à la fin de l’année.