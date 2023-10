xDefiant vs COD : un conflit de calendrier électrise les gamers

XDefiant vient de subir une nouvelle série de tests, avec des milliers de joueurs qui ont sauté sur des serveurs temporairement ouverts pour profiter de tout ce que le titre a à offrir – mais cela n’a duré qu’une seule journée. Le jeu semble plus abouti que lors des phases de bêta qui ont eu lieu cet été, mais Ubisoft n’a toujours pas confirmé de date de sortie pour XDefiant.

Selon une récente affirmation publiée par el_bobberto sur Twitter, XDefiant devrait sortir le 17 octobre, ce qui le place en conflit direct avec le début de l’événement ” The Haunting ” de Call of Duty. Cela signifie également qu’il sortira juste un jour après la fermeture des phases bêta de Modern Warfare 3, ce qui risque de détourner l’attention des fans de jeux de tir à la première personne du monde entier.

Ubisoft serait-il aussi audacieux ?

XDefiant était déjà censé être parmi nous, mais grâce aux rejets de l’assurance qualité de Xbox et PlayStation, il a été renvoyé aux développeurs d’Ubisoft. Dans une récente mise à jour, Mark Ruben, producteur exécutif de XDefiant, a été relativement transparent, soulignant que la fenêtre de sortie du jeu avait été repoussée au mois d’octobre – mais il n’a pas donné de date précise.

Maintenant, en supposant que le récent playtest se soit bien déroulé et qu’Ubisoft ait résolu les problèmes de conformité que XDefiant présentait et qui l’empêchaient d’accéder aux vitrines Xbox et PlayStation, il est très probable que oui, XDefiant pourrait sortir le 17 octobre.

C’est un jour tout à fait propice, mais ce sera seulement trois jours avant la sortie de Spider-Man 2 sur PlayStation 5 et le même jour que l’événement “The Haunting” de Call of Duty, en célébration d’Halloween.

La période s’annonce donc chargée pour tous les acteurs concernés.