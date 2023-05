Zelda Tears of the Kingdom : date de sortie et heure en France

Le compte à rebours de la date et de l’heure de sortie de Legend of Zelda Tears of the Kingdom est presque là.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été massivement attendu depuis qu’il a été teasé pour la première fois à l’E3 2019. Il n’y a pas de critiques à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais l’embargo sur les critiques devrait être levé très bientôt et des verdicts finaux impressionnants sont attendus par tout le monde.

Tout le monde pourra découvrir l’éclat de TOTK très bientôt, et vous pourrez vous amuser dans la peau de Link pendant le week-end.

À quelle heure sort Legend of Zelda Tears of the Kingdom ?

Le compte à rebours de la date de sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est le 12 mai 2023 à 00h00 pour la France.

Comme toutes les autres exclusivités Nintendo Switch, si vous précommandez TOTK, vous pourrez précharger et donc jouer à la seconde où il sera lancé.

Une sortie locale à minuit signifie que les fans particulièrement impatients peuvent obtenir un accès anticipé le 11 mai en utilisant l’astuce de l’heure de sortie en Nouvelle-Zélande. Contrairement à la Xbox où tout est simple et direct, cette astuce n’est recommandée qu’aux fans les plus endurcis.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est la suite directe de Breath of the Wild. Certains fans ont émis l’hypothèse qu’il inclurait des éléments de voyage dans le temps, mais il ne s’agit pas d’une préquelle comme Hyrule Warriors Age of Calamity.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Bande-annonce officielle #3 (Nintendo Switch)

Lire cette vidéo sur YouTube

Bonus de précommande TOTK

Les bonus de précommande pour les copies physiques de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sont les suivants :

Pièce de collection

Étiquette de bagage

Vous pouvez également acheter des packs sur la boutique Nintendo qui comprennent un carnet de notes et une médaille de collection.

Si vous précommandez une version numérique, il n’y a pas de bonus de préachat, mais vous pouvez précharger le jeu dès maintenant pour y jouer dès qu’il sera débloqué vendredi.