Zelda : Tears of the Kingdom laisse entrevoir deux nouveaux amiibo de Zelda et Ganondorf

Ils n’ont pas été annoncés et n’ont pas été vus, mais il semble évident qu’ils existeront à un moment ou à un autre.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Bande-annonce officielle #3 (Nintendo Switch)

Il n’y a même pas un mois que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est sorti, mais de nombreux joueurs ont déjà survolé l’histoire au point de la laisser de côté, tout comme presque tout ce qui est secondaire. Cependant, la communauté en veut plus, et est donc impatiente de voir ce DLC confirmé depuis longtemps, bien que Nintendo n’en ait jamais parlé lors de ses présentations jusqu’à présent.

Le nouveau contenu de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ne sera probablement pas disponible avant longtemps, puisqu’il n’est sorti que récemment et qu’il faut beaucoup d’heures pour le terminer à 100 %. Cependant, vous avez lu le titre, et il semble qu’il y ait des indications claires que deux nouveaux amiibo sont sur le point d’arriver.

Deux nouveaux amiibo pour Zelda : Tears of the Kingdom ?

Toute cette rumeur provient d’une vidéo sur la chaîne YouTube Lootward qui compile simplement tous les paravelas de Zelda : Tears of the Kingdom.

Cependant, elle souligne qu’il y a deux d’entre eux que vous ne pouvez pas obtenir ANYWAY

Je veux dire, ils existent dans le jeu, ils sont dans le code du jeu, mais il n’y a aucun moyen de les obtenir

Le problème, c’est que l’un d’entre eux a un design qui rappelle Zelda, tandis que l’autre est plus proche de Ganondorf

Bien qu’ils puissent faire partie d’un futur DLC, il est plus probable que vous les obteniez grâce à deux amiibo qui ne sont pas actuellement en vente, ce qui confirmerait qu’il y a deux nouveaux amiibo en route, et qu’ils sont peut-être Zelda et Ganondorf

Que penseriez-vous d’amiibo à l’effigie de Ganondorf et de Zelda (avec la robe blanche) de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ? Il ne fait aucun doute que si ces amiibo sont annoncés, ils seront un véritable succès. Mais voyons d’abord s’il est vrai que deux nouveaux amiibo sont en préparation.