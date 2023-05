Zelda Tears of the Kingdom : Où trouver Obab et comment agrandir la sacoche ?

Faire des réserves de graines de kolog peut s’avérer très utile si vous aimez avoir une sacoche pleine d’armes.

L’un des premiers problèmes qui se posent à ceux qui commencent leur première partie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est que les emplacements de forge disponibles pour les armes, les arcs et les boucliers seront rapidement épuisés.

Et si beaucoup d’entre vous trouveront facilement comment améliorer leur sacoche, ceux qui ont tendance à s’écarter du chemin du jeu finiront probablement par manquer Obab, l’adorable Kolog chargé d’augmenter vos emplacements d’armes disponibles. Je vous propose donc cette fois-ci un guide complet pour trouver Obab et augmenter votre sacoche dans son intégralité !

Où puis-je trouver Obab pour la première fois ?

Obab est un personnage que vous rencontrerez pour la première fois dans votre aventure lorsque vous vous rendrez au village d’Orni. En fait, vous le trouverez à l’endroit indiqué sur la carte ci-dessous, au sud-est du Mont Labula, et vous pouvez voir qu’il est très effrayé par deux arbres imposteurs qui se trouvent à proximité :

Si nous lui parlons, nous activerons la quête secondaire intitulée “Obab’s Woes”, et pour la terminer, nous devrons vaincre les deux arbres imposteurs qui se trouvent devant nous. Pour ce faire, vous pouvez soit leur tirer dessus avec des flèches de feu, soit utiliser des armes tranchantes pour les abattre. Lorsque nous les aurons vaincus, Obab nous remerciera et nous dira que si nous lui apportons des graines de kolog, il pourra agrandir notre sacoche. À cette occasion, nous pouvons lui demander de l’agrandir de deux trous au maximum, puis il partira vers l’est.

Où est Obab après la première rencontre ?

Lorsqu’Obab nous dit qu’il se dirige vers l’est, vers un endroit plus animé, il veut dire que sa prochaine destination sera le Fort du Guet. Par conséquent, si nous voulons agrandir notre sacoche, il nous suffit d’y retourner et de le rencontrer près de la tente du fort. Et bien que la première fois, il ne nous ait laissé agrandir notre sacoche que deux fois, cette fois-ci, nous pouvons le faire autant de fois que nous le voulons jusqu’à ce que nous soyons à court de graines de kolog.

Cependant, Obab se déplacera à nouveau au fur et à mesure que nous avancerons dans l’histoire. Au début de l’aventure, la forêt de Kolog est entourée d’un brouillard sombre qui ne nous permet pas d’accéder à son intérieur. Mais lorsque nous parviendrons à dissiper le brouillard et à rendre la forêt normale, Obab se rendra au cœur de la forêt de Kolog, où il restera jusqu’à la fin de notre partie. Et oui, pendant qu’il est là, nous pouvons également agrandir notre sacoche autant de fois que nous le souhaitons.